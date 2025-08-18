宮城県の村井嘉浩知事（６４）は、任期満了に伴う知事選（１０月９日告示、同２６日投開票）に６選を目指して無所属で立候補する方針を固めた。１８日午後に仙台市内で開く後援会幹部を集めた会合で、出馬の意向を伝える。村井氏は会合前の読売新聞の取材に「今言えることはない」と述べるにとどめた。関係者によると、知事選で使用する事務所を選定したほか、６期目に取り組む政策の策定に取りかかっているという。村井氏は