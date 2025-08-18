俳優の松平健、檀れい、ものまねタレントのコロッケ、タレントの久本雅美が18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。【写真】綺麗！鮮やかな赤のドレスで登場した檀れい「大逆転！」シリーズ第2弾。コロッケ＆久本は夫婦役となる。コロッケは「頼りにしています。私がせりふを忘れた時も全部カバーしてくれますので。本番でも注意をされたことによって、思い出した