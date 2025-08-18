ビリー・アイリッシュが、2夜限りの来日公演「HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR」を8月16日（土）、17日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催した。昨年9月から始まり、17カ国、55都市を回るワールドツアーにて、およそ3年ぶりとなった待望の本来日公演では、世界で話題の会場センターに建てられる360度ステージやハンディカメラを通したステージスクリーンなど見どころ満載な演出も際立ち、会場を大いに熱狂させた。同公演の