¡ÚÅì¥¹¥Ý²»³Ú´Û¡Û±é²Î²Î¼ê¤ÎË¾·îÎ°³ð¤¬£··î£²£³Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¡Êºî¶Êºî»ì¡¦¾®¼¼Å¯ºÈ¡¿ÊÔ¶Ê¡¦µÜºê¿µÆó¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï±é²Î²ÎÍØ¶Ê³¦¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê£±¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¡½¡½¿·¶Ê¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤«Ë¾·î¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¡¢µÜºê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¯¤â¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÔ¶Ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢°¦¤æ¤¨¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ä