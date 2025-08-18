2025年8月21日(木)、小学生50人を対象とした次世代の子どもたちを応援するプログラム「UNIQLO Next Generation Development Program with Ayumu Hirano 2025」が、東京ミッドタウン 芝生広場およびアトリウムにて開催。ユニクログローバルブランドアンバサダーで、プロスノーボーダー兼スケートボーダーの平野歩夢選手がゲストとして登場する。2026年にイタリアで行われる「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で2連覇を目指