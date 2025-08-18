★おトクし放題＜新横浜プリンスホテル＞★巨大な水タコから、豪華なお肉まで！北海道グルメづくしの話題のビュッフェを調査！旅気分を味わえる豪華グルメがお得に！【出演者】西村真二・きょん（コットン）・夏菜・森公美子【今回ご紹介したお店・施設など】新横浜プリンスホテルブッフェダイニング ケッヘル ★そうめんレシピ?シェフ定番！家族が絶賛大人気レシピ〜胡麻香る肉味噌そうめん〜＜材料＞・担々麺の素