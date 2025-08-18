２ＰＭメンバーで、俳優としても活躍するジュノが２０２５年３月、デビュー時から所属していたＪＹＰエンターテインメントとの契約満了を発表し、その後の所属先が注視されていたが、新会社・Ｏ３Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅを設立したことを１８日、発表した。同社には、韓国大手エンタメ企業・ＣＪＥＮＭのブランド戦略室・公演事業部出身のヤン・ヘヨン氏が共同設立者（Ｃｏ-ｆｏｕｎｄｅｒ）として名を連ねている。社名の