★小島奈津子・近藤サトのお得買い物旅＜川越＞★３０年来の仲良しで、三度の飯よりおトク好きな小島奈津子・近藤サトの２人がおトクなお店を調査！今回は、土曜日に一般開放もしている川越総合地方卸売市場と地元の方や観光の方が休憩するスポット川越氷川神社、地元の人ぞ知るパン屋「モア昇月堂」、さらに地元の方のお買い物スポットクレアモールから三店舗をご紹介！【出演者】近藤サト・小島奈津子【ご紹介した店舗】・川越総