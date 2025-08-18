JR東海によりますと、東海道線は8月18日午後1時12分頃、天竜川駅～浜松駅間の子安踏切（警報機、遮断機付）で人と上り普通列車がぶつかったため、菊川駅~浜松駅間の上下で運転を見合わせています。（18日午後1時半現在） 運転再開は午後3時頃の見込みということです。