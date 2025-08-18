17日早朝、大分市の駐車場で、ジャッキを使って乗用車の整備にあたっていた、20歳の男性が車の下敷きになり、意識不明の重体です。 17日午前4時半ごろ、大分市神崎の駐車場で「知り合いがジャッキアップして車を整備中に、下敷きになり意識がない」と119番通報がありました。 警察によりますと、事故にあったのは大分市萩原に住む男性会社員（20）です。男性は乗用車をジャッキで持ち上げ、車の下に入って整備をしていたところ、