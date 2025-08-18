Photo: はらいさん 文字盤の下にひょこっとアイコンが出てくるのもかわいいね。天気やカレンダー、睡眠時間などの情報を状況に合わせて表示してくれるスマートスタック。この秋Apple Watch向けに一般配信予定のwatchOS 26ではそれがさらに進化し、ユーザーの位置情報とルーティーンを学習して最適な場面で最適な機能を提案してくれるようになります。今回Apple（アップル）からwatchOS 26の