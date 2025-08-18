8月18日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と石破総理の退陣について意見を交わした。 選挙をなめないでくださいって誰か言ってましたね 寺島アナ「朝日新聞がきのうとおとといに実施した調査で、参院選の結果を受けて石破総理は辞め