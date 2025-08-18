中日の松山が１３日の巨人戦（東京Ｄ）で９回の１イニングを投げ、セーブを記録。５月２４日の阪神戦（バンテリンＤ）から１５試合連続セーブとした。ＮＰＢの連続試合セーブ上位は次の通り。数投手（所属）年２２☆佐々木主浩（横）９８２０☆岩瀬仁紀（中）０９２０☆栗林良吏（広）２１１７小林雅英（ロ）０２１７サファテ（ソ）１７１６☆佐々木主浩（横）９７１５小林雅英（ロ）０２１５☆松山