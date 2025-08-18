◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）ウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は４月に挑戦したドバイのアルクオーツスプリント・Ｇ１（芝直線１２００メートル）で日本馬最先着となる２着と健闘。その後は放牧に出てリフレッシュし、このレースに向けて調整が進められた。鹿戸雄一調教師は「検疫終了後、北海道で放牧して函館へ。８歳だけど元気は