大学ゴルフの国際大会「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA」が9月3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズカントリークラブで開催されることが18日、主催の全日本大学ゴルフスーパーリーグ（UGSL）より発表された。同大会は世界アマチュアランキングのポイント対象試合で、海外からUCLA、南メソジスト大、ケント州立大、韓国体育大（予定）、チャイニーズ・タイペイの国立体育大など強豪校が参