8月17日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、長期プロジェクト第3弾として、見取り図・リリーの「プロネイリスト」資格への挑戦に密着した。リリーが練習として見取り図・盛山晋太郎に施したネイルを、ゲストのROIROMの2人が絶賛。超有名アーティストの名前を引き合いに出すほど気に入った様子で…。【映像】リリーが盛山の手を取りネイルを…美術の教員免許をもち、アートにも精通するリリー。番組