日本インターナショナルオーディオ協議会は、10月17日～19日の3日間、東京国際フォーラムにて「2025 東京インターナショナルオーディオショウ」を開催する。「アナログの持つ温かさや深みから、ハイレゾ音源が繊細に再現する臨場感や立体感まで、世界最高峰のオーディオが奏でる、時代と世代を超えて心に響く音を体験できる年に一度の祭典」になるという。 入場は無料で事前予約制