午後のドル円は147円40銭前後、株高など受けてしっかり＝東京為替 午後のドル円は147円40銭前後での推移。朝は147円00銭台を付ける動きも、その後株高を受けた円売りに支えられ、昼前に147円58銭まで上昇。午後は147円40銭前後と高値からは少し調整もしっかりした動き。 USDJPY147.39