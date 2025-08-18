クロス円しっかり、株高からリスク選好の円売り＝東京為替 18日の東京市場でクロス円はしっかり、ユーロ円は朝の171円90銭台から172円65銭まで上昇。ポンド円は199円10銭台から200円を一時つけた。リスク選好の円売りが優勢。アジア株は韓国など一部を除いてしっかりで、リスク選好に寄与。 EURJY 172.55GBPJPY199.88