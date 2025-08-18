「なめらかプリン」でおなじみの「パステル」と「ポムポムプリン」のコラボスイーツが期間限定で再登場！サクサク食感の新作ラスクやお友だち「マフィン」をお祝いするア・ラ・モードも新たに登場します☆ パステル サンリオ「ポムポムプリン」スイーツ  販売期間：2025年9月1⽇（月）〜9月30日（火）販売店舗：全国の「パステル」店舗※一部価格が異なる店舗、取り扱いのない店舗があります※なくなり次第終