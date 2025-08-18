【モデルプレス＝2025/08/18】声優の鬼頭明里が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコスプレ姿を公開した。【写真】「鬼滅」美人声優、コスプレ姿で美脚披露◆鬼頭明里、美しい脚際立つピンクコーデを披露鬼頭は「遅くなりましたがハマダ歌謡祭ありがとうございました。めちゃくちゃ緊張していましたがベテラン世代の皆さん優しくて面白くてとっても心強かったです」とコメントし、TBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」