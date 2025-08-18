神奈川県トラック協会は、トラックの魅力を広く知っていただくことを目的に、2025年8月18日(月)より、好きなトラックNo.1を決定する『はたらくトラック総選挙』を開催します。 神奈川県トラック協会『はたらくトラック総選挙』 【開催概要】●開催期間 ： 2025年8月18日(月)〜10月18日(土)●投票方法 ： 特設サイトより1人1票の投票制●投票対象 ： 全13種類のトラック車種●賞品 ： 投票者の中から