お笑いコンビ「TKO」木下隆行（53）が18日、自身のインスタグラムを更新。タイに移住することを改めて報告した。前日にコンビのYouTube動画で9月からタイに移住することを明らかにした木下は、「木下！たまにこの投稿見ろよ！この思い忘れるな！！とんでもない数の方々から応援してもらえてるぞ！この熱い思いを『えんとつ町のプペル』の曲と共に残しておきます」と投稿。青空の背景の文書で「僕はタイに移住します！」と報