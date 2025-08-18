Jリーグで通算350試合以上に出場した左サイドバック（SB）阿部翔平が、17日に自身の公式SNSにて現役を引退することを発表。翌18日には、かつて所属した名古屋グランパスもコメントを残している。“俺たち”と“やつら”にみせつけた左足が、ついにスパイクを脱ぐ。1983年12月1日生まれの阿部は現在41歳。現役生活において、名古屋グランパスを筆頭にヴァンフォーレ甲府とジェフユナイテッド千葉に在籍したほか、SHIBUYA CITY F