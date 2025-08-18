2025年８月18日、名古屋高のMF山下翔大（17歳）が水戸ホーリーホックに加入内定。2026シーズンよりプロのキャリアをスタートさせる。2008年２月29日生まれの山下は力強いドリブルが魅力のひとつで、サイドアタッカーとして同世代で異彩を放つ。実際、水戸の西村卓朗 GMは「圧倒的なスピード、球際、コンタクトの強さには目を見張るものがあり、特に初速のスピードは見る者をワクワクさせるものを持っている選手です」と評して