藤原さくらが初主演を務めた中編映画『結局珈琲』が、8月29日から大阪で開催される第21回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門にてワールドプレミア上映されることが決定。10月11日には第17回下北沢映画祭での招待上映も決定した。 参考：上白石萌音、藤原さくらとのロンドン観光を報告「幸せな時間を過ごせました」 本作は、下北沢の街中で愛される喫茶店「こはぜ珈琲」の閉店・移転までの1カ月を描い