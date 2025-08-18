レゴグループとNIKEのコラボレーション第2弾「レゴ(R) Nike Slam Dunk」「レゴ(R) Nike Dunk Trickshot」が登場！迫力満点のスラムダンクシーンを再現したセットと、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを表現したセットです☆ レゴ(R) Nike Slam Dunk／ Nike Dunk Trickshot  発売日：2025年9月1日（月）取扱店舗：レゴ(R) 公式オンラインストア、全国のレゴ(R) ストア、レゴランド・ジャパン・リ