18日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のアイシンティルマーレ碧南は、蓑輪貴幸氏がアシスタントコーチに就任したことをクラブ公式SNSで発表した。 蓑輪氏は福井工大福井高校と中京大学で選手としてプレー。国士舘大学の大学院に進学し指導者に転向すると、2015年に上尾メディックス（現・埼玉上尾メディックス）のコーチに就任した。 2022年に埼玉上尾を退団すると、女子日本代表のコ&#