2024年の創業以来、名物の“極上生タン”で一躍人気店となった「炭火焼肉みさも」から新看板メニュー「ユッケビビンバ」が登場！ 炭火焼肉みさも「ユッケビビンバ」  所在地： 石川県金沢市片町1-9-15営業時間： 17:00〜23:00 (料理L.O.22:30 ドリンクL.O.22:30)定休日： 日曜定休TEL ： 076-256-5882席数： 40席2024年の創業以来、名物の“極上生タン”で一躍人気店となった「炭火焼肉みさも」から、