中学受験専門の個別指導塾・家庭教師である受験Dr.は、過去問学習の重要性や効果的な取り組み方を伝える「過去問活用セミナー」を、2025年9月8日(月)・12日(金)・13日(土)に開催。 受験Dr.「過去問活用セミナー」  日程： 2025年9月8日(月)・2025年9月12日(金)・2025年9月13日(土)時間： ・2025年9月8日(月)［対面］9:30開場10:00〜13:00国語 理科 社会 算数 全般(各教科別)13:00〜14:00