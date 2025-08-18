大阪・関西万博でデモ飛行をしている空飛ぶクルマが、海の上を飛びました。記者「空飛ぶクルマがゆっくりと万博会場を出て、海の方へ向かいます」万博会場から大阪湾の海の上に出て、23メートルの高さをおよそ4分間飛行したのは、Sky Driveが運航する空飛ぶクルマです。万博でデモ飛行している空飛ぶクルマは、これまで会場の中だけで飛んでいて、海の上に出た事業者は初めてだということです。Sky Drive福澤知浩CEO「