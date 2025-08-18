俳優の松平健、檀れい、ものまねタレントのコロッケ、タレントの久本雅美が18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。【全身ショット】スーツ姿でビシッと決めた松平健ら出演者たち戦国時代が似合う人は、というトークテーマが。久本は「健さんをおいていない。殺陣も素晴らしいし」と断言し、コロッケは「全部がすごい。ちょんまげでスパンコールの着物が似合うのは