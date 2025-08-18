16日午後、上越市灰塚の住宅で、屋根の上で塗装作業をしていた作業員の男性が地面に倒れているのが発見され、死亡が確認されました。死亡したのは上越市に住む会社員の男性（40）です。男性は他2人の作業員とともにこの住宅を訪れていました。午後2時13分頃、屋根の上で塗装作業をしていた男性が地面に倒れているのが発見されました。他の作業員がドスンなどという音を聞いてかけつけ発見されたもので、作業員が消防に通報。消防か