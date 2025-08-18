第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）に出走して６着に終わったアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は２４日に帰国する。サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。レース後も馬体に異常はなく、息の入りも早かった模様。今後は帰国して次戦に備えることになりそうだ。