演歌歌手・石川さゆりのめいであることを公表した女優・石川満里奈が１８日までにインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。「８月１２日に二十歳の誕生日を迎えました。沢山の方にお祝いしてもらえてとても嬉しいです」とコメントし、バースデープレートを前にしたショットを披露。「ミス日本として活動させていただくようになり、様々な環境の変化がありました。そのおかげで、多くの地域の方々や企業様との関