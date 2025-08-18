YUTORI-SEDAIが8月13日にリリースした新曲「YURU FUWA」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】YUTORI-SEDAI、“おひなさま”こと長浜広奈出演の新曲「YURU FUWA」MV） 本楽曲は、可愛いポップな一曲でありながら、〈フラれても今日も可愛く〉〈私フッちゃうなんてないないな〉という歌詞の通り、恋愛に悩んでもポジティブに真っ直ぐ進む等身大の女の子を描いている。 MVには、本楽曲の配信ジャケットにも起用さ