◇MLB ドジャース 5-4 パドレス(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)パドレスはドジャースとの首位攻防3連戦の3戦目、ダルビッシュ有投手が先発。初回に4点を許し、後半に追いつく粘りを見せるも、痛恨の3連敗を喫しました。直接対決前は5連勝で首位を奪取したパドレスですが、ドジャース戦に2連敗。1ゲーム差の2位で迎えた3戦目はメジャー14年目のダルビッシュ投手が先発します。初回、先頭の大谷翔平選手にヒットを許すと、続く