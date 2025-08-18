「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースがパドレスに同一カード３連勝。同点の八回、ムーキー・ベッツ内野手が決勝の１３号ソロを放ち、「やっと仲間たちに貢献することができた」と実感を込めた。スアレスがカウント２ボールから投じた３球目だった。内角寄りのフォーシームをきれいに捉えると、打球は左中間スタンドに飛び込んだ。ベッツはゆっくり打球を見つめながら歩き出し、ベンチの大谷らも