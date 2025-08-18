米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が2025年8月17日、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に対して、「井上と対峙するに値するパフォーマンスではなかった」と辛辣に評した。採点は118―110、117―111、115―113で王者を支持ボールは8月16日にサウジアラビアで、WBA同級5位サム・グッドマン（オーストラリア、26）と対戦し3−0の判定で勝利し、3度目の防衛に成功した。採点は、3人のジャ