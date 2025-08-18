竹野内豊（54）が主演し、終戦の日の15日に公開された映画「雪風YUKIKAZE」（山田敏久監督）が、17日までの3日間で興行収入（興収）3億円を突破した。配給のソニー・ピクチャーズエンタテインメントとバンダイナムコフィルムワークスが18日、発表した。週末3日間で興収3億1459万2580円、動員23万2999人を記録。全国で公開前に開催された先行上映分を含めた累計興収は、3億1972万9180円で、興収10億円突破も見据える好スタート