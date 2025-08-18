カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J3リーグ第23節、18位のカマタマーレ讃岐は、ホームで19位の岐阜と対戦しました。 負けられない戦いですが、前半30分、岐阜にペナルティーエリアの外からミドルシュートを決められ、先制を許します。 カマタマーレは後半28分、内田のクロスを上野が体ごと押し込んで同点に追い付きます。 終了前にピンチを迎えますが、守護神の飯