京都府警察本部京都市の路上で6月、中国籍の男性旅行客が切り付けられて負傷した事件があり、京都府警は18日、殺人未遂の疑いで、中国籍の30代男を再逮捕した。男は6月に入管難民法違反（不法残留）容疑で逮捕、7月に起訴されていた。捜査関係者への取材で分かった。旅行客の命に別条はなかった。捜査関係者によると、6月6日午後8時ごろ、京都市下京区の路上で、男性旅行客（37）を刃物のようなもので切り付けた疑いが持たれて