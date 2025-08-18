16日松崎町では「灯篭流し」が行われました。また、海岸からは花火が打ち上げられ大勢の人たちが夏の夜を楽しみました。この「灯篭流し」は、「松崎町夏祭り」の一環として行われました（読経の声）灯篭流しは町内を流れる那賀川で行なわれ、午後7時、ひとつづつ川に放たれました。住民たちの思いをつづった灯篭が持ち寄られおよそ300個が集まったということです。参加した人たちは流れる灯篭を見つめながら手を合わせて亡き人の魂