長野県須坂市動物園は１５日、国内最高齢のベンガルトラ「未桜（みお）」が１２日に老衰のため死んだと発表した。未桜は２０歳の雌で、国内で飼育されているベンガルトラのうち最高齢だったという。同園によると、１２日朝、獣舎で死んでいるのが発見された。先月頃から食欲が減退するなどしていたという。同園は１５日から獣舎前に献花台を設け、来園者がメッセージを書けるノートを準備している。同園で飼育するベンガルトラ