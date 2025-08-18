中国内蒙古自治区のフフホト市では最近、連日の豪雨による冠水に見舞われ、周辺の都市と農村の安全が脅かされています。緊急救援隊は排水ロボットなど多くのハイテク装備を携えて冠水対策に参加しました。同市トクト県大黒河の冠水区域では国家石油・ガスパイプライン緊急救援センターに所属する廊坊チームが初めて排水ロボットを使用しました。このロボットは1時間当たりの排水量が1000立方メートルに達し、オペレーターはリモー