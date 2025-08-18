大泉 洋の最新曲「キラーチューン！」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】大泉 洋、茅島みずきとタッグ組んだ最新曲「キラーチューン！」MV） 同楽曲は、自身も出演する『LIVE DAM WAO!』CMソングとして8月14日にリリースされたもの。今回公開されたMVには、俳優／モデルの茅島みずきをキャストに迎え、大泉 洋の歌唱シーンと茅島みずきのダンスを中心としたストーリー