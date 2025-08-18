福岡県警豊前署は18日、築上町広末の路上で17日午後7時10分ごろ、男が散歩中の女性に下半身を露出する事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代で身長約175。白髪交じりの短髪に青色Tシャツ、黒色ハーフパンツ着用。