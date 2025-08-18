沖縄の南にある熱帯低気圧は、今後１２時間以内に台風に発達する見込みです。台風になれば今年の１２号で、今後、九州地方の西方面へ向かうとみられています。気象庁の１８日午前９時の観測によりますと、熱帯低気圧は宮古島の南南東約３１０キロの位置にあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています