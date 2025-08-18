きょう午前、大阪・道頓堀のビルから火が出て、隣のビルにも延焼する火災がありました。この火事で、消火活動中の男性消防隊員５人が負傷して救急搬送されたことがわかりました。火事のあった、大阪・道頓堀の火災現場は海外からのインバウンド客も多い観光エリアです。午前９時５０分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町のビルで、「１階から火が出ている」と近隣店舗の従業員から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、隣接