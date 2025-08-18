俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。ゲスト出演した元「KAT-TUN」の上田竜也（41）の率直なイメージを語る場面があった。この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上が代打MCとして登場した。ゲストで登場した上田に対し「上田くんはもうお一人ということでよろしいんですか」と確認すると、上田は「はい。一人です」と明言した。坂上が「まあここはここで面倒くさそうですね